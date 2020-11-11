Банки снова попросили сдвинуть сроки перехода на российское ПО

Банки второй раз попросили Центробанк увеличить сроки перехода на российское оборудование и ПО. Если раньше речь шла о трех годах, то теперь финансовых организации говорят о шести.

Центробанку предложили продлить переход как минимум до 2027–2028 годов, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков «Россия» (АБР). Перейти на российский софт должны будут владельцы критической информационной инфраструктуры (КИИ). К ним относятся банки, транспортные, телекоммуникационные и другие компании. Если сети связи этих организаций будут повреждены, то это может привести к серьезным последствиям.

По словам банков, увеличение срока перехода на шесть лет объясняется тем, что в среднем финансовые организации используют 85% иностранного ПО и оборудования. А затраты на переход превысят 700 миллиардов рублей по всей банковской системе. Это в итоге скажется на объеме и качестве предоставляемых банками финансовых услуг населению.

Изначально переход на российское ПО планировался на январь 2021 года, а на оборудование — через год. Но банки попросили увеличить срок. Власти установили новые даты на январь 2024 года и январь 2025-го соответственно.