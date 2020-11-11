Банки снова попросили сдвинуть сроки перехода на российское ПО
Центробанку предложили продлить переход как минимум до 2027–2028 годов, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков «Россия» (АБР). Перейти на российский софт должны будут владельцы критической информационной инфраструктуры (КИИ). К ним относятся банки, транспортные, телекоммуникационные и другие компании. Если сети связи этих организаций будут повреждены, то это может привести к серьезным последствиям.
По словам банков, увеличение срока перехода на шесть лет объясняется тем, что в среднем финансовые организации используют 85% иностранного ПО и оборудования. А затраты на переход превысят 700 миллиардов рублей по всей банковской системе. Это в итоге скажется на объеме и качестве предоставляемых банками финансовых услуг населению.
Изначально переход на российское ПО планировался на январь 2021 года, а на оборудование — через год. Но банки попросили увеличить срок. Власти установили новые даты на январь 2024 года и январь 2025-го соответственно.