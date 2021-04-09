Банки смогут отключать операции по картам по желанию клиентов

Россияне смогут защитить средства на карте от мошенников, отключив исходящие переводы и платежи. Инициативу прорабатывают в Центробанке, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

В феврале с подобным предложением выступили в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Там хотели, чтобы банки могли подключать услугу пожилым людям. ЦБ решил распространить эту возможность на всех клиентов.

«Банк России не считает целесообразным отдельным образом дополнительно регламентировать работу банков с клиентами 60+», — заявили там.

Возможность по желанию клиента ограничивать ему ряд операций должна распространяться на всех клиентов, отметил регулятор.

Блокировка онлайн-операций по карте эффективна, когда клиента провоцируют перевести деньги злоумышленникам, добавили в пресс-службе.

По данным Центробанка, около половины жертв мошенников — это россияне трудоспособного возраста, от 20 до 49 лет.

Ранее ЦБ дал советы, как не стать жертвой мошенников. Когда звонят из «службы безопасности» банка и говорят, что с карты списали средства, нужно положить трубку и самому позвонить в банк.