Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

Банки, которые подключены к системе быстрых платежей, зафиксировали рост объемов и количества переводов через СБП. Например, в «Русском стандарте» доля переводов между физическими лицами составляет чуть более 45% от общей суммы переводов. Исполнительный директор кредитной организации Елена Петрова отметила, что свыше 70% клиентов пользуются не сервисами p2p-переводов в СБП, а снимают наличные через банкоматы. В банке Тинькофф сообщили, что рост оборота в СБП фиксируется примерно на 20% в месяц.

Участники рынка уверены: пока система бесплатна для клиентов, ей будут пользоваться. Такая политика, по словам руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова, обеспечивает сокращения количества обычных p2p-переводов.

С 1 января банки будут платить комиссию с в размере 0,5-3 рублей с перевода, следовательно, это бремя ляжет и на потребителей. Глава департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин убежден: востребованность системы быстрых платежей будет зависеть от размера комиссий. Он не исключает, что объем операций сократится примерно на треть.

Некоторые российские банки вовсе не планируют вводить комиссию для своих клиентов.