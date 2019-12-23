    23 декабря 2019, 04:40

    Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

    Светлана Степанова

    С нового года использование системы быстрых платежей (СБП) будет тарифицироваться по новой системе Банка России. Сегодня многие банки предоставляют клиентам возможность переводов на бесплатной основе, но вскоре за эту операцию будут введены комиссии. Подробности сообщил «Коммерсант».
    Банки с 1 января введут комиссию за использование системы быстрых платежей

    Банки, которые подключены к системе быстрых платежей, зафиксировали рост объемов и количества переводов через СБП. Например, в «Русском стандарте» доля переводов между физическими лицами составляет чуть более 45% от общей суммы переводов. Исполнительный директор кредитной организации Елена Петрова отметила, что свыше 70% клиентов пользуются не сервисами p2p-переводов в СБП, а снимают наличные через банкоматы. В банке Тинькофф сообщили, что рост оборота в СБП фиксируется примерно на 20% в месяц.

    Участники рынка уверены: пока система бесплатна для клиентов, ей будут пользоваться. Такая политика, по словам руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова, обеспечивает сокращения количества обычных p2p-переводов.

    С 1 января банки будут платить комиссию с в размере 0,5-3 рублей с перевода, следовательно, это бремя ляжет и на потребителей. Глава департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин убежден: востребованность системы быстрых платежей будет зависеть от размера комиссий. Он не исключает, что объем операций сократится примерно на треть.

    Некоторые российские банки вовсе не планируют вводить комиссию для своих клиентов.