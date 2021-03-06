Банки России выдали рекордное число карт в 2020 году

Банки в 2020 году выдали россиянам 19,2 миллиона расчетных и кредитных карт, о чем свидетельствует статистика Центробанка. Это рекордный показатель с 2014 года, когда ЦБ начал вести статистику по нынешней методологии.

Предыдущий максимальный показатель зафиксирован в 2017 году, когда люди получили 16,6 миллиона карт.

По итогам 2020 года общее количество карт, выпущенных банками за все время, превысило 300 миллионов. При этом число активных карт — тех, по которым совершались операции, — растет медленнее выдач. За 2020-й показатель увеличился на 6,3% — до 209,4 миллиона карт. Это один из самых низких показателей за шесть лет.

В последнее время банковские карты зачастую выпускаются в качестве бонуса к любому продукту кредитно-финансовой организации. Об этом рассказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, сообщил сайт РБК.

«Использование карты зависит от ряда факторов, в том числе от объема доступных кредитных средств, а объемы розничного кредитования в 2020-м снижались на фоне кризисной ситуации», — отметил он.

В 2020 году сформировался отложенный спрос на банковские карты. Такое произошло во время режима самоизоляции, когда Банк России временно разрешил использовать карты с истекшим сроком действия. На это обратил внимание директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. С марта по июнь новые карты зачастую не выдавались и оставались в офисах организаций, многие из них даже не активировались.