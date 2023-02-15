Деньги 15 февраля 2023, 19:39 Банки России призвали не оказывать услуги через мессенджеры Представитель Минцифры Бенгин указал на опасность работы банков через мессенджеры РИА «Новости»

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Российским банкам не стоит заниматься продвижением и оказанием своих услуг через мессенджеры, так как это несет риски для клиентов. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

Он пояснил, что перед внедрением какой-либо услуги или сервиса нужно оценить риски и угрозы, которые они несут для клиентов.

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«Давайте не приучать клиентов к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги, товары предлагать», — заявил Бенгин.

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Представитель Минцифры пояснил, что пользователи не всегда могут отличить галочку верификации, подтверждающую подлинность аккаунта, от поставленного мошенниками значка.

Российские банки, а также финансовые организации с 1 марта не смогут использовать иностранные мессенджеры для оказания услуг или передачи платежных документов или информации с личными данными россиян. В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули что под критерии иностранного мессенджера также попадает Telegram.