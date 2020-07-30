Банки России отказали в кредитах большинству зарплатных клиентов

Российские банки на фоне пандемии коронавируса начали отказывать в потребкредитах даже зарплатным клиентам, которых считают самыми надежными. В июне положительное решение принималось лишь по одной из трех заявок. Это минимальное значение с начала распространения COVID-19.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты считают, что массовые отказы, равно как и увеличение запросов на кредиты, связано с ужесточением политики банков по выдаче заемных средств. К концу года ситуация может смягчиться.

По сравнению с мартом число заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов в июне выросло на 21%. В исследовании участвовали четыре тысячи кредиторов, передающих информацию в НБКИ.

Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева сообщила изданию, что многие сотрудники предприятий, сохранившие свои рабочие места, стали получать на 50-60% меньше, чем в докризисный период.

Поэтому после ослабления ограничительных мер в июне зарплатники попытались возместить падение доходов за счет кредитов. Но банки начали последовательно сокращать долю одобрений, с 44,8% в марте до 36,1% в июне.

По данным опроса, проведенного экспертами РАНХиГС, 63% респондентов ожидают ухудшения своего благосостояния. При этом 60% опрошенных заявили о росте материального благополучия.