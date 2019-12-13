Банки придумали, как противостоять мошенническим переводам

Кредитные организации задумались о смене механизма работы с денежными переводами, которые проходят без согласия клиента. Об этом заявил вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков.

Так, банки могут увеличить срок блокировки подозрительного перевода. Кроме того, они хотят сделать возврат денег клиенту, если они не смогли с ним связаться для подтверждения перевода. Об этом сообщил РБК. Войлуков отметил, что данная инициатива обсуждалась на последней встрече сотрудников, которые отвечают за безопасность в крупных банках.

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Сейчас финансовые организации имеют право заблокировать денежный перевод клиента на два дня в случае, если у банка появляются сомнения в подлинности операции. Если за это время связаться с человеком не удалось, то деньги в итоге все равно перечисляют адресату.

Эти изменения в антифрод-законодательство (167-ФЗ) начали действовать с сентября 2018 года. Однако в документе не уточняется, как можно получать подтверждение от клиентов. Обычно банки это делают с помощью телефонных звонков.