Банки предупредили россиян об использовании роботов мошенниками

Во время комбинированных атак мошенники часто используют роботов, чтобы узнать необходимую информацию у своих жертв. При этом технологии позволяют изменять голоса.

По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мошенники для получения денег россиян начали использовать роботов, подделывающих любые голоса. Обзвон идет от имени службы безопасности того или иного банка. Как уточнили в МКБ, робот запрашивает обратный звонок, который ведет к соединению с мошенником.

«Далее, конечно, уже не робот „работает“ с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только „наживка“ — робот», — процитировало РИА «Новости» директора департамента информационной безопасности банка Вячеслава Касимова.

В «АК Барс банке» отметили, что наблюдали единичные случаи, когда человека переключали на робота, которому нужно было сказать одноразовый пароль. Такая схема используется, чтобы убедить клиента в том, что он озвучивает данные якобы защищенной системе, а не человеку.

«Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено», — пояснил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

При этом в банках подчеркнули, что пока новый вид мошенничества только набирает обороты. Но со временем роботы будут звонить потенциальным жертвам все чаще.