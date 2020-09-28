Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

«Больше всего участники рынка беспокоятся о влиянии нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. <…> Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные, как правило, с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск „признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными“», — говорится в письме АБР.

В ассоциации подчеркнули, что понятие навязанных услуг в новом законе размыто. Из-за этого банки могут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными. Это негативно повлияет на интересы клиентов и снизит долю безналичных расчетов.

Аксаков рассказал РБК, что законопроект доработают с учетом интересов банков.

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки к действующему закону «О потребительском кредите». Новый закон запрещает выдавать кредиты при условии покупки клиентом страховки и дополнительных услуг. Документ прошел первое чтение. Депутаты продолжат его рассмотрение в октябре.