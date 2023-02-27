Деньги 27 февраля 2023, 12:12 Банки предложили резко снизить бесплатный лимит переводов самому себе РБК: российские банки выступили за снижение размера бесплатных переводов самому себе РИА «Новости»

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Российские банки предложили резко снизить предельный размер денежных переводов самому себе. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источники.

Сейчас обсуждается снижение лимита для бесплатных операций с 1,4 миллионов рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц.

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При первом чтении законопроекта предполагалось, что без комиссии должны переводиться деньги россиян между банками на сумму до 1,4 миллиона рублей по предложению Банка России. Но Сбербанк и ВТБ выступили за снижение планки для бесплатных переводов.

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Как считают финансисты, это мера поможет бороться с так называемым «зарплатным рабством», когда сотрудники получают деньги в банке, который выбрал работодатель.

«Рассчитываем принять его (законопроект — прим. ред.) в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В начале февраля стало известно, что Центробанк России начал экономить на сотрудниках.