27 февраля 2023, 12:12
Банки предложили резко снизить бесплатный лимит переводов самому себе
РБК: российские банки выступили за снижение размера бесплатных переводов самому себе
Российские банки предложили резко снизить предельный размер денежных переводов самому себе. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источники.
Сейчас обсуждается снижение лимита для бесплатных операций с 1,4 миллионов рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц.
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При первом чтении законопроекта предполагалось, что без комиссии должны переводиться деньги россиян между банками на сумму до 1,4 миллиона рублей по предложению Банка России. Но Сбербанк и ВТБ выступили за снижение планки для бесплатных переводов.
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Как считают финансисты, это мера поможет бороться с так называемым «зарплатным рабством», когда сотрудники получают деньги в банке, который выбрал работодатель.
«Рассчитываем принять его (законопроект — прим. ред.) в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В начале февраля стало известно, что Центробанк России начал экономить на сотрудниках.
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