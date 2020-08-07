Банки предложили расширить использование цифровой системы ФНС

Банки использовали информационные сервисы платформы для выдачи малому и среднему бизнесу льготных кредитов в качестве дополнительной поддержки от государства.

Сервис быстро позволял проверить, входит ли претендующий на получение средств предприниматель в список пострадавших отраслей экономики, сколько работников у него числится и какой размер бизнеса он ведет.

Практика показала, что новая цифровая платформа ФНС России позволила быстро и безопасно проверить данные предпринимателя и оценить размер поддержки, которую готово предоставить государство.

По словам руководителя ФНС Даниила Егорова, платформа действует пока длится программа льготного кредитования. Он предложил представителям банка поделиться мыслями о возможностях и преимуществах, которые может дать используемая технология.

Представители кредитных организаций отметили, что блокчейн-технологии сократили время обработки запросов и выдачи кредитов, а значит и время сотрудников, которое раньше они тратили на поиск и обработку информации. Кроме того, сократился документооборот, а решение о выдаче кредита принимается практически мгновенно.

Представители банков поблагодарили ФНС за использование такой платформы и предложили рассмотреть вопрос расширения применения цифровой платформы и на другие меры поддержки бизнеса.

В совещании приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», руководители соответствующих направлений кредитных учреждений — ключевых участников взаимодействия с цифровой платформой ФНС России.