Банки предложили передавать данные мошенников жертвам

Ассоциация банков России (АБР) предлагает передавать персональные данные мошенников их жертвам, чтобы у последних было больше шансов вернуть украденные деньги. Кроме того, предлагается замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками переводы.

АБР предлагает дать банку получателя законную возможность блокировать его средства, если от банка плательщика поступило уведомление об оспаривании такого перевода, пишет РИА «Новости». Ассоциация предлагает также дать потенциальной жертве реальную возможность получить документы, позволяющие осуществить длительную блокировку денег. Это время будет использовано для исполнения судебного решения или приговора.

АБР предлагает передавать плательщику персональные данные получателя денег — чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд.

Однако такие данные — это банковская тайна. Но в АБР приводят примеры, когда в специальном законе есть право получать такую информацию. Предлагается предусмотреть такое право и в законе о национальной платежной системе для тех случаев, если отправитель перевода его оспаривает.

Также во всех случаях до зачисления и после зачисления отправленной суммы предлагается дать пять рабочих дней. За это время получатель сможет сообщить банку, что он не подтверждает операцию. Тогда деньги просто возвращаются отправителю.

Этот проект в ближайшее время будет обсуждаться с банками, по возможности с госорганами. После проработки итогового варианта, его планируется внести «по возможности к осенней сессии, если все будет нормально».

Мошенники массово крадут деньги с карт граждан с помощью фейковых интернет-магазинов. За период карантина число таких случаев увеличилось в шесть раз.