Банки предложили ограничить в выдаче кредитов

Депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков рассказал, что Центробанк может ограничить российские банки в выдаче необеспеченных кредитов. Эта мера поможет снизить нагрузку заемщиков, написала «Парламентская газета».

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что, по данным Центробанка, почти треть российских заемщиков отдают 80% своих доходов на погашение долговых займов. Это большая цифра, поэтому законодателями рассматриваются меры по возможному ограничению банков на выдачу кредитов. Особенно это касается выдачи необеспеченных займов.

«Это создает угрозу как для банков, поскольку они накопили у себя такого рода кредиты, так и в части закредитованности населения», — поделился своим мнением депутат.

Анатолий Аксаков добавил, что президент России поручил до декабря урегулировать вопрос с правами Центробанка по установлению количественных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов банками в случае резкого обострения ситуации на финансовом рынке. Такая мера, по мнению депутата, может «охладить пыл» банков.

Анатолий Аксаков заметил, что банки, несмотря на предпринимаемые меры, находят варианты обхода рекомендаций регулятора, поэтому работа в этом направлении продолжится.

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал, что перед обращением в банк за кредитом необходимо изучить ситуацию на финансовых рынках и оценить стабильность собственного материального положения.