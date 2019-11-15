Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, для того, чтобы усовершенствовать расчет кредитных условий для граждан.

На данный момент возможность такого добровольного декларирования имеется далеко не у всех банков, сообщил РБК.

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Представители кредитных организаций и банков предполагают, что такая возможность позволит учитывать теневые доходы заемщика. Однако в ЦБ к такой инициативе относятся осторожно, так как вызывает сомнения механизм проверки сведений, который еще не разработан.

«Выстраивание четкого порядка важно, так как позволяет определить, с кем мы работаем, какая у нас обеспеченность», — сказал зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

На данный момент для учета доходности заемщика банки имеют право использовать информацию, подтвержденную справкой 2-НДФЛ, справкой о доходах от работодателя, декларацией об уплаченных налогах для ИП и выписку с лицевого счета клиента из Пенсионного фонда.