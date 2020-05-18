Банки пожаловались на уязвимость алиментов для списания по долгам

Банки заявили об угрозе списания алиментов по долгам, несмотря на то, что такие доходы не подлежат взысканию. Дело в том, что клиенты часто переводят деньги на ребенка просто по номеру телефону и не маркируют их как алименты.

Ассоциация банков России направила письма в адрес Минюста и Центробанка с просьбой уточнить условия маркировки доходов россиян, не подлежащих взысканию. С документом ознакомился РБК.

Дело в том, что с 1 июня вступают в силу поправки о защите средств, не подлежащих взысканию, от списания по долгам. Для социальных пособий и ряда других выплат Центробанк определил специальный код операции, который указывается при начислении. Но алименты переводят клиенты между собой и чаще всего используют простую схему с отправкой денег по номеру телефона.

В то же время по закону принудительное погашение долгов нельзя осуществлять за счет алиментов на детей.

Банки попросили разъяснить, должны ли клиенты сами маркировать переводы как алименты и несут ли финансовые организации ответственность, если эти деньги будут списаны по долгам по ошибке. Ассоциация также попросила не наказывать банки за подобные нарушения в течение трех месяцев.

ВТБ, комментируя защиту алиментов от списания по долгам, объявил, что готов ввести функцию «Тип перевода». С помощью нее клиент сможет пометить, что это деньги переводятся как алименты.