Банки повысили ставки по вкладам

Крупны банки в России в августе начали повышать ставки по вкладам, которые вернулись к уровню конца 2019 года. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил РБК.

Индекс FRG100, отражающий среднюю доходность по краткосрочным вкладам в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. С начала августа индекс поднялся на 0,16 процентного пункта, что стало максимальным ростом за такой период с ноября 2018 года. Ставки по вкладам, таким образом, вернулись к допандемийному уровню.

Условия по вкладам в ряде банков улучшились после того, как в конце июля ЦБ поднял ключевую ставку до 6,5%. А некоторые кредитные организации даже предвосхитили такое решение регулятора и подняли доходность своих продуктов еще до ужесточения денежно-кредитной политики.

ВТБ уже поднял ставки по двум вкладам из своей линейки. Максимальная доходность составит 7,5% годовых. Условия по депозитам планирует улучшить и Совкомбанк. А Московский кредитный банк с понедельника повысил ставку по одному из своих вкладов до 8% годовых.

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