Банки попросили ЦБ отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии

Банки выступили с просьбой к Банку России. Они хотят отложить на год обязательное открытие счетов и выдачу кредитов через ЕБС. Эти услуги они должны внедрить с 1 января, но у них возникли проблемы из-за неготовности технологических решений.

Ассоциация банков «Россия» (АБР), в состав которой входят крупнейшие кредитные организации, попросила Центробанк перенести срок вступления этих требований на 1 января 2023 года. До этого момента регулятору предложили не применять к банкам меры воздействия, в частности, штрафов. Соответствующее письмо направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. РБК ознакомился с документом. Его подлинность подтвердил президент АБР Алексей Войлуков.

«По информации, полученной от кредитных организаций — членов Ассоциации „Россия“, не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме», — сказано в сообщении.

В частности, речь идет о таких услугах, как открытие счетов, выдача кредитов и прием вкладов у физических лиц через мобильное приложение или официальный сайт.

Ассоциация попросила разрешение на то, чтобы банки предоставляли услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или в мобильном приложении, или на сайте.

ЦБ получил письмо, он изучит документ и после этого сформулирует свою позицию по этому вопросу.