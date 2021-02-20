Банки попросили дать им право отказывать в переводах через исполнительные листы

Банки предложили радикальный способ борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Финансовые организации намерены получить право не исполнять требования клиентов о выдаче денег по таким документам в некоторых случаях.

Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР). Послание направлено в Минюст. Его копия оказалась в распоряжении РБК.

Министерство юстиции РФ в начале года вместе с ЦБ продолжило работу над законопроектом, который должен решить проблему обналичивания и отмывания средств через исполнительные листы. Предлагалось зачислять средства по исполнительным документам исключительно на счета в российских банках, даже если получателем денег будет нерезидент. Кредитные организации поддержали эту идею, но выступили с своими дополнениями.

Участники рынка в письме НСФР указали два типа махинаций с исполнительными документами. Первый — взыскание фиктивно созданной задолженности. Компании в сговоре обращаются в суд для получения законного основания списать деньги со счета одной фирмы в пользу другой по исполнительному листу. Такую схему могут использовать для отмывания денег и перевода средств с уже заблокированного счета компании.

Во-вторых, банки сталкиваются с подделкой исполнительных документов для отмывания или обналичивания денег. Аферисты на основе открытых данных создают «двойника» должника. Получившая исполнительный документ финансовая организация обязана по закону списать средства в пользу взыскателя.

«Мы выявляли, что зачастую в деле об исполнительном производстве есть все необходимые персональные данные, а в самом листе они остаются не всегда. „Исполнительская дисциплина“ где-то хромает, поэтому стоит сделать так, что листы с неполными данными чисто технически нельзя будет загрузить в электронную базу ФССП, и дать банкам право на отказы», — заявил замруководителя НФСР Александр Наумов.

Банки также хотят ограничить оборот бумажных исполнительных листов. В письме НФСР предлагается сделать переводы по исполнительным листам от зарубежных судов возможными только через систему ФССП.