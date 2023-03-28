Деньги 28 марта 2023, 07:05 Банки подтвердили готовность начать тестирование цифрового рубля Четыре российских банка подтвердили ТАСС, что готовы начать тестировать цифровой рубль РИА «Новости»

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После подготовки нормативно-правовой базы Центробанк начнет пилотное использование цифрового рубля. Четыре российских банка подтвердили ТАСС готовность участвовать в публичном тестировании платформы будущего.

Операции с цифровым рублем могут стать доступными ограниченному кругу клиентов — участникам пилотного проекта с 1 апреля, не хватает лишь нормативно-правовой базы. Центробанк объявил, что 13 банков из ранее заявленных 15 подтвердили техническую возможность участвовать в тестировании.

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Альфа-банк и «Союз» заявили, что в ближайшее время смогут проводить такие операции. Последний рассказал, что в качестве физлиц выступят сотрудники банка, а торгово-сервисного предприятия — «Ингосстрах». Росбанк тоже подключится к тестированию. Директор по инновациям и управлению данными Ольга Махова сказала, что в проекте примет участие близкая и лояльная к разработке платформы цифрового рубля группа людей.

«Трудностей при взаимодействии [с Центробанком] не наблюдается. Однако мы прекрасно понимаем, что строим платформу будущего, поэтому все вопросы <…> решаются оперативно», — сказала она.

Банк «Синара» тоже подготовился к участию в пилотном проекте. Он уже проверил возможность работать с платформой цифрового рубля и подтвердил свою техническую способность приступить к запуску операций.