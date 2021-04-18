Банки поддержали идею об ограничении онлайн-операций клиентов

Российские банки поддержали инициативу Центробанка ограничивать онлайн-операции, если того захотят клиенты. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», — сказал руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

Ряд кредитно-финансовых организаций уже предоставляет клиентам такую услугу. Банки разрешают устанавливать ограничения на операции по картам. Клиент вправе выставить лимитные ограничения в рублях на снятие наличных и на покупки в целом — на сутки или месяц. Также можно запретить проводить операции в интернете и за границей.

Однако некоторые банки предвидят серьезные расходы на доработку подобного функционала, показали результаты опроса агентства. Например, в банке «Открытие» не рассматривали реализацию этого сервиса для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении. Организации придется понести дополнительные расходы на IТ-реализацию крупных доработок в своих системах.

Ранее в апреле ЦБ сообщил, что думает обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Эта мера поможет гражданам защититься от злоумышленников, которые пользуются методом социальной инженерии.