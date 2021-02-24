Банки пересмотрели ставки по вкладам

С середины февраля в девяти российских банках доходность по вкладам упала на 0,1-1,4%. Пять других кредитных организаций повысили ставки по депозитам на 0,1%-2%, сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании «Сравни.ру».

Всего в исследовании учитывались показатели 300 участников рынка. Сильнее всего доходность по вкладам пересмотрели в банке «Хоум Кредит». Ставки по некоторым депозитам там снизились на 0,6–1,4%. По другим доходность повысилась на 1,2–2%,

КС Банк, «КБ Солидарность», Банк БЖФ, московский Зираат Банк, БыстроБанк, Заубер Банк снизили ставки в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

В ОТП Банке и Кредит Европа Банке сократили доходность долларовых вкладов на 0,05–0,2%.

Повысили ставки по рублевым депозитам на 0,1-1,5% в Кредит Европа Банке, ЮниКредит Банке, «Кубань Кредите» и Росдорбанке.

Средняя доходность по вкладам сейчас составляет 4,5%. К началу февраля, по данным ЦБ, максимальная ставка в банках из топ-10 равнялась 4,46% годовых. Годом ранее она была на один процентный пункт больше.