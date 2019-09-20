  • Банки оценят клиентов по кредитным историям родственников

    20 сентября 2019, 10:24

    Наза Салех Захи

    Российские банки смогут в скором времени оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков по кредитной истории их родных. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс».
    Банки оценят клиентов по кредитным историям родственников

    СМИ: банки в России получат функции коллекторов

    Подробнее

    На долю бюро приходится около 60% рынка. Как написал РБК, компания создала совершенно новую модель оценки возможного заемщика. С ее помощью проводится анализ кредитной истории родственников человека. Организация уверила, что у нее есть обширная база, поэтому вероятность нахождения хотя бы одного члена семьи составляет 80%.

    Ознакомившись с информацией о родственниках бюро высчитает риск дефолта потенциального клиента. В итоге эти данные и станут основой для кредитного рейтинга будущего заемщика. Готовый анализ специалисты будут передавать банку.

    Заказчиком новой методики стал Тинькофф банк. Он заинтересован получать данные о тех клиентах, на которых у него нет достаточной информации. К разработке проявили интерес и другие финансовые организации. Методику планируют в ближайшем будущем запустить в тестовом режиме.