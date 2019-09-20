Банки оценят клиентов по кредитным историям родственников

Российские банки смогут в скором времени оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков по кредитной истории их родных. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс».

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На долю бюро приходится около 60% рынка. Как написал РБК, компания создала совершенно новую модель оценки возможного заемщика. С ее помощью проводится анализ кредитной истории родственников человека. Организация уверила, что у нее есть обширная база, поэтому вероятность нахождения хотя бы одного члена семьи составляет 80%.

Ознакомившись с информацией о родственниках бюро высчитает риск дефолта потенциального клиента. В итоге эти данные и станут основой для кредитного рейтинга будущего заемщика. Готовый анализ специалисты будут передавать банку.

Заказчиком новой методики стал Тинькофф банк. Он заинтересован получать данные о тех клиентах, на которых у него нет достаточной информации. К разработке проявили интерес и другие финансовые организации. Методику планируют в ближайшем будущем запустить в тестовом режиме.