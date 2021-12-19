Банки оценили возможность роста ставок по вкладам до 10% и выше

После повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5% российские банки видят возможность для повышения ставок по вкладам, однако они вряд ли достигнут двузначных значений. Об этом со ссылкой на опрос ряда крупных кредитных организаций написало РИА «Новости».

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти топовых российских банков, по данным ЦБ, в первой декаде декабря увеличилась до 7,38%. В третьей декаде ноября она находилась на уровне 7,21%, на тот момент рост ключевой ставки с начала года составлял 3,25 процентного пункта, а доходность по банковским вкладам росла на 2,9 пункта.

Повышение ключевой ставки ЦБ до 8,5% годовых, о котором регулятор объявил в пятницу, сулит вкладчикам продолжение роста ставок по вкладам в рублях и накопительным счетам в ближайшие две-три недели, отметили в ВТБ. Там же добавили, что максимальная доходность по вкладам в крупнейших банках уже сейчас составляет около 9%, но до праздников может повыситься и до 9,5%, и более.

В ВТБ не исключили, что в 2022 году ставки по рублевым вкладам могут превысить и 10% с учетом дополнительных опций и акций. Рост ставок до 10% по некоторым долгосрочным вкладам допустили и в Промсвязьбанке.

В Совкомбанке выступили с прогнозом, что максимальный рост доходности по вкладам до 8,2–8,4% может быть достигнут в январе–феврале. В банке «Русский стандарт» также ожидают ставок выше 8%, а в «Хоум кредит» не исключили и роста до 9%.

Газпромбанк и Абсолют банк пока отложили пересмотр ставок на следующий год.

Ранее сообщалось, что после Нового года в России вырастут ставки по кредитам.