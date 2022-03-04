Банки оценили возможность повышения спроса россиян на кредитные каникулы на фоне санкций

Спрос российских физических лиц на реструктуризацию кредитов, а также на кредитные каникулы в этом году вряд ли будет ниже, чем в период эпидемии коронавируса. Об этом написал РБК со ссылкой на представителей банков.

Изданию в крупных финансовых организациях сообщили, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, заемщики пока не обращаются массово за реструктуризацией кредитов. Роста заявок на смягчение условий по ссудам не наблюдают в Росбанке.

«Всплеск можно ожидать после принятия закона (о кредитных каникулах до 30 сентября 2022 года — прим. ред.) по аналогии с апрелем 2020 года», — заявил представитель организации.

Зампред правления Абсолют Банка Николай Василевский рассказал, что число обращений за реструктуризацией можно сравнить с уровнем четвертого квартала 2021 года. Василевский не заметил увеличения частоты выхода розничных клиентов на просрочку, но ситуация может измениться.

«Вероятно, количество обращений за реструктуризацией в 2022 году будет меньше, чем в 2020-м. Но если два года назад основной поток обращений граждан за кредитными каникулами занял два-три месяца, то в текущей ситуации спрос на программы реструктуризации может быть более длительным. Зависеть это будет от внешней экономической ситуации», — предположил он.

Представитель Промсвязьбанка выразил мнение, что спрос на кредитные каникулы в этом году будет зависеть от скорости адаптации работодателей в России к экономической ситуации из-за санкций.

В ПСБ тоже не зафиксировали повышенного интереса заемщиков к пересмотру условий по кредитам. В Райффайзенбанке сообщили, что доля столкнувшихся со сложностями в обслуживании кредита клиентов минимальна.

Накануне, 3 марта, кабмин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о противодействии санкционному давлению. Если его примут, то граждане России до 30 сентября 2022 года смогут обратиться в банки и микрофинансовые организации (МФО) для отсрочки по взятому займу или кредиту.