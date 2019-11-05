Банки отказались принимать маткапитал в качестве взноса по льготной ипотеке

Жители России неоднократно жаловались в Сети, что Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк отказываются брать материнский капитал в качестве первоначального взноса при оформлении жилищного кредита на льготных условиях. По данным издания, Совкомбанк, МКБ и Райффайзенбанк также отказываются это делать.

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Представители данных кредитных организаций подтвердили, что информация соответствует действительности. Большинство строительных компаний не согласны на длительное ожидание средств от государственных структур. В крупных банках отметили: первоначальный взнос должен состоять из собственных денег заемщика.

«Именно личные накопления, а не госсубсидии, показывают готовность клиента к соблюдению платежной дисциплины. Чем меньше первоначальный взнос, тем выше вероятность дефолта, а самые дисциплинированные заемщики обычно располагают 40–50% от суммы кредита», — сообщил Вадим Пахаленко, представитель банка ТКБ.