Банки опустили лимиты по кредиткам почти на 10 тысяч рублей

Банки стали осторожнее относиться к держателям кредитных карт. Средний лимит по кредитке, выданным россиянам в декабре 2020 года, составил 65,4 тысячи рублей.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Как указано в материале, еще год назад лимит был заметно выше — он составлял 73,8 тысячи рублей. Уровень сегодняшнего дня является минимальным с июня 2017-го.

Сегмент кредитных карт считается рискованным для кредитных организаций, рассказал гендиректор ОКБ Артур Александрович. Поэтому, по его словам, в условиях неопределенности на фоне первой и отчасти второй волны коронавируса банки приняли решение ужесточить кредитную политику.

В декабре 2020 года средний лимит был снижен на 6,5% по сравнению с ноябрем. При этом количество выданных карт увеличилось — было заключено 917 тысяч договоров в этом сегменте (это на 21% больше, чем в ноябре). Россияне взяли в долг 60 миллиардов рублей. По словам главы ОКБ, банки хотят выполнить свои планы по выдаче кредитов, но также стремятся придерживаться разумного уровня риска.

Банк обманул жителей села Большой Улуй в Красноярском крае. Около 200 человек оказались заложниками финансовой организации. Их убедили, что они берут кредиты как материальную помощь. Все началось еще в 2017 году. Местная жительница стала рассказывать соседям о том, как оформить выплату — «матпомощь от завода». Речь шла о десяти тысячах рублей. Поверившие ей люди поехали в Ачинск подавать документы. Им сразу же выдали деньги.