Банки одобрили на 2,6% больше автокредитов в первом квартале 2021 года, чем годом ранее

За первый квартал 2021 года россиянам выдали 229,4 тысячи кредитов на авто. Показатель увеличился на 2,6% в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Тогда жители России взяли 223,4 тысячи автокредитов, сообщила пресс-служба НБКИ.

Вместе с тем объем рынка новых легковушек в первом квартале 2021 года уменьшился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 346,5 тысячи единиц.

Исследователи отметили, что наибольшее количество автокредитов было выдано жителям столицы. Их число составило 19,8 тысячи. Следующим в рейтинге расположилась Московская область со значением 14,9 тысячи авто. Следом оказался Санкт-Петербург — 14,5 тысячи автокредитов, добавили «Известия».