29 декабря 2022, 19:19
Банки обязали сообщать заемщикам о риске невыплаты кредита
Президент Путин подписал закон, обязывающий банки сообщать о рисках долговой нагрузки
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации сообщать заемщикам их показатель долговой нагрузки. Если он превышает 50% от дохода, то банки должны известить клиента о рисках. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Новые правила предполагают, что банки и МФО будут рассчитывать показатель долговой нагрузки всякий раз при предоставлении кредита, при увеличении ежемесячного платежа, при увеличении лимита кредитования и при продлении договора.
Реклама
Если ПНД достиг критического значения, то есть превысил 50% от доходов клиента, то банк предупреждает его о риске неисполнения обязательств в письменном виде.
Реклама
Закон описывает также ситуации, когда кредитные организации могут не рассчитывать этот показатель. Например, если россиянин берет образовательный кредит или заем на военную ипотеку с господдержкой.
Закон вступит в силу через год – 1 января 2024 года.
Ранее Центробанк предложил ужесточить требования к льготной ипотеке. В частности, запретить брать льготный заем более одного раза.
Долги
Кредиты
Ипотека
Деньги
Реклама
Реклама