Деньги 29 декабря 2022, 19:19 Банки обязали сообщать заемщикам о риске невыплаты кредита Президент Путин подписал закон, обязывающий банки сообщать о рисках долговой нагрузки РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации сообщать заемщикам их показатель долговой нагрузки. Если он превышает 50% от дохода, то банки должны известить клиента о рисках. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Новые правила предполагают, что банки и МФО будут рассчитывать показатель долговой нагрузки всякий раз при предоставлении кредита, при увеличении ежемесячного платежа, при увеличении лимита кредитования и при продлении договора.

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Если ПНД достиг критического значения, то есть превысил 50% от доходов клиента, то банк предупреждает его о риске неисполнения обязательств в письменном виде.

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Закон описывает также ситуации, когда кредитные организации могут не рассчитывать этот показатель. Например, если россиянин берет образовательный кредит или заем на военную ипотеку с господдержкой.

Закон вступит в силу через год – 1 января 2024 года.

Ранее Центробанк предложил ужесточить требования к льготной ипотеке. В частности, запретить брать льготный заем более одного раза.