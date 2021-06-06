Банки обязали объяснять людям причины отказа в «кредитных каникулах»

С 6 июня банки России будут оповещать заемщиков о причинах отказа в «кредитных каникулах». Об этом сообщила «Парламентская газета».

Изменения внесены в закон «О потребительском кредите (займе)».

По закону, клиенты, которые попали в трудную жизненную ситуацию, по договоренности с банком могут изменить порядок погашения задолженности по действующему кредитному договору. Однако часто они жаловались на необоснованные отказы в предоставлении им «ипотечных каникул». Банки навязывали свои программы реструктуризации долга, которые заемщику не выгодны и только втягивают его в долговую яму, отметила депутат Госдумы Наталья Костенко.

Поэтому теперь в законодательстве закреплена норма, обязывающая банки указывать причину, по которой организация не может предоставить клиенту кредитные каникулы. Таким образом исчезнут необоснованные отказы, считают законодатели.

Кредитные каникулы — возможность временно, до шести месяцев, не вносить платежи по основному долгу и процентам, либо платить меньшие суммы. В этот период банк не начисляет пени и штрафы. Такое право получают заемщики, которые попали в трудную жизненную ситуацию, например, потеряли работу.