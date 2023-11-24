Деньги 24 ноября 2023, 00:48 Банки ОАЭ ужесточили контроль за российским бизнесом в стране Bloomberg: условия банков в ОАЭ для компаний из России стали жестче Pxhere

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В Объединенных Арабских Эмиратах банки начали обращать более пристальное внимание на базирующиеся в стране российские фирмы. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это связано с усилением давления США на ближневосточную страну.

В Соединенных Штатах уже не раз говорили о необходимости лишить Россию обходить введенные против нее санкции. Поэтому в ОАЭ стали тщательнее контролировать денежные переводы компаний, которые отправляют средства в РФ.

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По данным источника, транзакции теперь занимают больше времени. Иногда деньги вообще блокируют, а их происхождение ставят под сомнение, требуя дополнительные документы.

В материале указали, что США, Великобритания и ЕС усилили давление на чиновниках в Эмиратах в желании закрыть российской стороне обход санкционных ограничений.

Банки в ОАЭ, добавили журналисты, запрашивают необходимую им информацию у клиентов из любой страны. Но для россиян ситуация стала особенно острой как раз из-за объема рестрикций.

В четверг, 23 ноября, новые антироссийские санкции ввели на Украине. Под ограничения в том числе подпали компании, работающие в сферах авиации, строительства и технологий.