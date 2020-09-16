Банки не ждут от ЦБ понижения ставки в ближайшие месяцы

Большинство опрошенных экспертов поддержали сохранение ставки, так как инфляция в августе превзошла ожидания, достигнув целевых 4% по итогам года на фоне выхода из пандемии.

Период монетарного смягчения во многих странах заканчивается, потребительский спрос приближается к прежнему уровню, повышается деловая активность.

Также протесты в Белоруссии и отравление Алексея Навального отрицательно сказались на стабильности рубля.

Эксперты при этом уверены, что до конца этого года ставку еще успеют снизить до 4%. Предполагается, что это будет в октябре. Так или иначе, пока она остается на уровне ниже 5%, по-прежнему в пределах стимулирующей политики.