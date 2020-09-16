Банки не ждут от ЦБ понижения ставки в ближайшие месяцы
Центробанк России впервые за полгода не будет снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25%. Об этом написала газета «Известия» по материалам консенсус-прогноза аналитиков крупнейших российских банков.
Большинство опрошенных экспертов поддержали сохранение ставки, так как инфляция в августе превзошла ожидания, достигнув целевых 4% по итогам года на фоне выхода из пандемии.
Период монетарного смягчения во многих странах заканчивается, потребительский спрос приближается к прежнему уровню, повышается деловая активность.
Также протесты в Белоруссии и отравление Алексея Навального отрицательно сказались на стабильности рубля.
Эксперты при этом уверены, что до конца этого года ставку еще успеют снизить до 4%. Предполагается, что это будет в октябре. Так или иначе, пока она остается на уровне ниже 5%, по-прежнему в пределах стимулирующей политики.