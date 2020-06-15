Банки не выполнят предупреждение о платном выпуске карт. Клиенты им дороже

Российские банки не станут вводить комиссию за обслуживание и выпуск банковских карт, использование приложений и доступ к кол-центрам. Они не смогут принять эти меры из-за высокой конкуренции в сфере и риска потери клиентов.

Об этом «360» рассказал депутат Госдумы VII созыва Анатолий Аксаков.

Ранее Ассоциация банков России направила в правительство письмо, в котором предупредила о возможном введении новых тарифов для клиентов. Такую меру могут применить из-за того, что во время пандемии коронавируса ЦБ снизил комиссию за эквайринг — возможность платить картой в магазине или на сайте — до 1%. В Ассоциации подчеркнули, что финансовые организации потеряют на этом порядка 10-15 миллиардов рублей.

Аксаков отметил, что Центральный банк ввел временные меры по снижению комиссии за эквайринг до 30 сентября. Она действует для для социально значимых товаров — лекарств, некоторых продуктов продовольствия и важны непродовольственных товаров. Скорее всего, после этого ограничение не продлят.

Сейчас пандемия сворачивается, карантин отменяется, восстанавливается нормальная работа — поэтому комиссию за эквайринг вернут в нормальном размере Анатолий Аксаков.

Кроме того, банки не станут вводить такие тарифы из-за риска потерять клиентов.

«Вряд ли какие-то банки станут устанавливать повышенные комиссии за другие виды услуг, несмотря на то, что им надо покрывать затраты, связанные с внедрением эквайринга. Но конкурентность заставляет все-таки думать и о том, чтобы сохранить клиентов. Этот рынок очень конкурентный — если кто-то повысит комиссию за обслуживание карты, то клиенты просто перейдут в другой банк, который такие комиссии вводить не будет», — пояснил собеседник «360».

Анатолий Аксаков подчеркнул, что обращение Ассоциации банков России так и останется на уровне простого предупреждения. Депутат считает, что оно связано не столько с текущей ситуацией, сколько с тем, чтобы введенную ЦБ меру по снижению комиссии за эквайринг не продлили после 30 сентября.

Чтобы этого не случилось, банковское сообщество решило предупредить, что в связи с продлением ограничительной меры по комиссии на эквайринг, банки будут вынуждены переложить свои затраты за ведение бизнеса на другие виды услуг. Но не стоит ожидать ничего, кроме предупреждения — уверен, что банки не установят комиссии за выпуск и обслуживание карт Анатолий Аксаков.

При этом депутат посоветовал предприятиям торговли и сферы услуг быстрее переходить на систему быстрых платежей и использование QR-кодов, которые уже запустил Банк России. За их использование комиссии будут намного меньше, чем за эквайринг. Аксаков уверен, что конкуренция появится не между субъектами хозяйственной деятельности, а между технологиями.

«Появились технологии, которые позволяют установить пониженные комиссии — я уверен, туда будет перетекать бизнес, чтобы снизить свои расходы», — заключил он.