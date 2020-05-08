Банки не стали открывать социально значимые счета удаленно. Какие риски?

Месяц назад ЦБ разрешил банкам дистанционное открытие счетов для социально значимых платежей. В крупнейших кредитных учреждениях услугу предоставлять так и не начали.

Мера, введенная Центробанком, действует с 6 апреля по 1 июля, напомнил сайт РБК. Она касается счетов, которые необходимо открыть для алиментов, пенсий, стипендий и других социальных, страховых или ипотечных выплат.

В ЦБ пообещали не наказывать банки за нарушение антиотмывочного законодательства: оно запрещает открывать счета, если человек не пришел в кредитно-финансовую организацию лично. Однако схема ни в одном из крупнейших банков так и не заработала.

В Сбербанке, ВТБ, Райффайзенбанке и Росбанке пояснили, что счет можно открыть только в отделении. Есть возможность заказать карту на сайте. Тогда ее привезет курьер, который и проведет идентификацию. Аналогичная политика действует в Газпромбанке, Совкомбанке, Россельхозбанке, «Альфа-банке», МКБ и «Юникредите». Не оказывают услугу по удаленному открытию счета и в «Открытии».

В некоторых банках заявили, что клиенты не особенно интересуются открытием счетов для получения социально значимых платежей. В других готовы разрабатывать удаленную идентификацию на основе опыта европейских коллег, если эксперимент продлят и после 1 июля.

Эксперты полагают, что открыть счет дистанционно мешает несколько причин. Основная — это отсутствие у банков понимания, как провести удаленную идентификацию и разбить социально значимые платежи на категории. Кроме того, в кредитных учреждениях не хотят рисковать и нарушать антиотмывочное законодательство. К ответственности их могут привлечь, например, если счет откроют на основании недостоверных сведений.

Проблема есть и в технических настройках, и в том, что многие россияне сейчас пользуются старыми счетами. Клиентская база счетов, предназначенных для социально значимых платежей, пока что недостаточно широка. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что удаленная идентификация станет массовым явлением. Во всяком случае, пока. Ситуация может измениться, если ограничительные меры из-за коронавируса продлят на несколько месяцев.