    19 февраля 2020, 05:44

    Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги

    Валерия Шафирко

    Центробанк России за прошлый год получил 3,8 тысячи жалоб, которые связаны с проблемой мисселинга — таким термином специалисты называют недобросовестную практику продаж услуг без должного информирования клиентов. При этом, 2,2 тысячи обращений касались работы самих банков. Об этом сообщила газета «Известия».

    Из статистики ЦБ следует, что за 11 месяцев 2019-го, банки стали лидерами по количеству жалоб потребителей на мисселинг в сегменте доверительного управления.

    Если в 2018-м и начале 2019-го больше всего жалоб от клиентов банков поступало на недобросовестные продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то ко второй половине прошлого года было зафиксировано увеличение мисселинга в других сегментах финансового рынка — при оказании брокерских услуг, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

    По его мнению, для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым сейчас подходит к завершению.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами заявила, что регулятор законодательно закрепит за собой право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.

    Накануне Центробанк назвал главный инструмент мошенников, ворующих деньги со счетов. Современные мошенники пришли к тому, что людей необязательно грабить в открытую. Они могут повестись на убедительные речи и отдать все сами.