Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги

Из статистики ЦБ следует, что за 11 месяцев 2019-го, банки стали лидерами по количеству жалоб потребителей на мисселинг в сегменте доверительного управления.

Если в 2018-м и начале 2019-го больше всего жалоб от клиентов банков поступало на недобросовестные продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то ко второй половине прошлого года было зафиксировано увеличение мисселинга в других сегментах финансового рынка — при оказании брокерских услуг, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

По его мнению, для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым сейчас подходит к завершению.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами заявила, что регулятор законодательно закрепит за собой право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.

Накануне Центробанк назвал главный инструмент мошенников, ворующих деньги со счетов. Современные мошенники пришли к тому, что людей необязательно грабить в открытую. Они могут повестись на убедительные речи и отдать все сами.