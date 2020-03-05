Банки нашли способ увеличить выручку от страховых продуктов
Как сообщают «Известия», специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) изучили работу менеджеров банка, которые продают страховки. Они пришли к выводу, что потребителям не рассказывают о рисках разных видов страховок, а лишь вскользь упоминают при подписании договора. В КонфОП считают, что существующие требования ЦБ не полностью защищают потребителей, которые могут не только не заработать, но и потерять деньги.
Тайные покупатели обошли десять московских офисов из топ-10 банков. В девяти им предложили НСЖ, у одного банка такого продукта не оказалось. Ни в одном из банков специалист самостоятельно не предупредил покупателя о рисках.
По словам председателя правления КонфОП, люди не знают о том, что система страхования вкладов не действует и нет гарантированного дохода. Особый риск при накопительном страховании жизни — невозможность забрать деньги в полном объеме раньше окончания договора.
Представители конфедерации считают, что необходимо внести корректировки в требования ЦБ, например зафиксировать, что риски должны проговариваться в момент предложения покупки, а еще лучше прописываться на сайте организации или в рекламных материалах.
Привычное нам страхование жизни работает так: договор заключается на определенный срок, вы платите небольшую сумму, в случае наступления страхового случая — вы получаете выплату, гораздо большую, чем оплатили.
НСЖ и ИСЖ больше похожи на вклады. Договор заключается на длительный срок, от пяти лет, обычно на 15-30 лет. Вносить сумму нужно большую либо разово, либо по небольшим частям. Вы также получите выплату, если наступит страховой случай.
Главное отличие — в возврате внесенных взносов. В обычном страховании жизни вы платите небольшую сумму, но потом теряете ее. В ИСЖ и НСЖ вы платите большие суммы, но потом их возвращаете, возможно с процентами.