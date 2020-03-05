Банки нашли способ увеличить выручку от страховых продуктов

Крупные банки сменили тактику по продажам страховых продуктов. Чтобы нарастить выручку они предлагают заключить договор накопительного страхования (НСЖ), вместо негативно зарекомендовавшего себя инвестстрахования жизни (ИСЖ).

Как сообщают «Известия», специалисты Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) изучили работу менеджеров банка, которые продают страховки. Они пришли к выводу, что потребителям не рассказывают о рисках разных видов страховок, а лишь вскользь упоминают при подписании договора. В КонфОП считают, что существующие требования ЦБ не полностью защищают потребителей, которые могут не только не заработать, но и потерять деньги.

Тайные покупатели обошли десять московских офисов из топ-10 банков. В девяти им предложили НСЖ, у одного банка такого продукта не оказалось. Ни в одном из банков специалист самостоятельно не предупредил покупателя о рисках.

По словам председателя правления КонфОП, люди не знают о том, что система страхования вкладов не действует и нет гарантированного дохода. Особый риск при накопительном страховании жизни — невозможность забрать деньги в полном объеме раньше окончания договора.

Представители конфедерации считают, что необходимо внести корректировки в требования ЦБ, например зафиксировать, что риски должны проговариваться в момент предложения покупки, а еще лучше прописываться на сайте организации или в рекламных материалах.

Привычное нам страхование жизни работает так: договор заключается на определенный срок, вы платите небольшую сумму, в случае наступления страхового случая — вы получаете выплату, гораздо большую, чем оплатили.

НСЖ и ИСЖ больше похожи на вклады. Договор заключается на длительный срок, от пяти лет, обычно на 15-30 лет. Вносить сумму нужно большую либо разово, либо по небольшим частям. Вы также получите выплату, если наступит страховой случай.

Главное отличие — в возврате внесенных взносов. В обычном страховании жизни вы платите небольшую сумму, но потом теряете ее. В ИСЖ и НСЖ вы платите большие суммы, но потом их возвращаете, возможно с процентами.