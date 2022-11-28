Деньги 28 ноября 2022, 13:29 Банки нашли лазейку в законе о кредитных каникулах для мобилизованных «Коммерсант» рассказал о массовых отказах банков в кредитных каникулах мобилизованным Телеканал "360"

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Мобилизованные пожаловались на массовые отказы и технические ошибки при попытке оформить кредитные каникулы. «Коммерсант» рассказал, что банки нашли недочеты в законодательстве, которые позволили не оказывать бойцам положенной меры поддержки.

Клиенты рассказали в интернете о своем опыте оформления кредитных каникул. Один мужчина попытался «заморозить» заем отца, но в чате поддержки ему не ответили, а на горячей линии бросили трубку. Другой рассказал, что банк отказал в течение всего трех часов с момента подачи документов, а третий пожаловался, что отсрочку по кредиту дали только формально и начислили пени.

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Представители ВТБ, МТС и «Хоум Кредит банка» объяснили это техническим сбоем, Сбербанка признали единичные случаи, но не массовые. Совкомбанк, Альфа-банк, «Тинькофф» и Газпромбанк заявили, что проблем нет и кредитные каникулы оформляют исправно.

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Адвокат Гюзель Жубанова предположила, что банки воспользовались изъянами в законодательстве. В их пользу сыграли проблемы регулирования этого вопроса и трудности с предоставлением документов теми заемщиками, которые уже находятся в зоне боевых действий.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по конец октября. В качестве одной из мер поддержки призванных бойцов ввели кредитные каникулы на срок службы и еще 30 дней.