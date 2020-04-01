Банки начнут выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам
Малым и средним предпринимателям начнут выдавать кредиты с нулевой ставкой на выдачу зарплаты сотрудникам. Главное условие выдачи — сохранение количества сотрудников. Об этом сообщило ИА «Федерал-пресс».
Программа рассчитана на компании из наиболее уязвимых сфер: транспортная сфера, сфера культуры, досуга, развлечений, сфера туризма и гостиничного бизнеса и т.д.
Обращаться для получения такого кредита следует в компании, где у предприятия оформлен зарплатный проект. Госпрограмма рассчитана на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавируса.