Банки начнут выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам

Программа рассчитана на компании из наиболее уязвимых сфер: транспортная сфера, сфера культуры, досуга, развлечений, сфера туризма и гостиничного бизнеса и т.д.

Обращаться для получения такого кредита следует в компании, где у предприятия оформлен зарплатный проект. Госпрограмма рассчитана на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавируса.