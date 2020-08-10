Банки начнут списывать платежи по запросу компаний

Российские банки введут новый сервис списания платежей, который не требует подтверждения от плательщика. Он поможет сэкономить всем участникам финансового рынка, так как переводы будут осуществляться напрямую между банками без участия платежных систем и других компаний, которые берут плату за свои услуги.

Особенно удобным сервис станет для регулярных платежей: ЖКХ, подписок, кредитов. Запрос на получение средств будет делать получатель, банк проверит всю информацию и спишет деньги с плательщика без дополнительных уведомлений и подтверждений, передает РБК со ссылкой на гендиректора Ассоциации «ФинТех» Татьяну Жарову. Организация была создана Центробанком России.

По словам Жаровой, новый сервис будет доступен как физическим, так и юридическим лицам. Банкам уже разослали приглашения для участия в пилотном проекте. Заинтересованность сервисом проявили ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк.

Новую программу списания платежей можно использовать в интернет-магазинах, бухгалтерских сервисах, учетных системах корпоративных клиентов.

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