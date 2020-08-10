Банки начнут списывать платежи по запросу компаний
Особенно удобным сервис станет для регулярных платежей: ЖКХ, подписок, кредитов. Запрос на получение средств будет делать получатель, банк проверит всю информацию и спишет деньги с плательщика без дополнительных уведомлений и подтверждений, передает РБК со ссылкой на гендиректора Ассоциации «ФинТех» Татьяну Жарову. Организация была создана Центробанком России.
По словам Жаровой, новый сервис будет доступен как физическим, так и юридическим лицам. Банкам уже разослали приглашения для участия в пилотном проекте. Заинтересованность сервисом проявили ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк.
Новую программу списания платежей можно использовать в интернет-магазинах, бухгалтерских сервисах, учетных системах корпоративных клиентов.
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