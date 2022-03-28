Отечественные банки начали ухудшать ставки кешбэка на фоне ухода компаний-партнеров и ограничений российского ЦБ по эквайрингу. Об этом узнали «Известия».

По имеющимся данным, с 1 апреля сокращение программ лояльности анонсировали Росбанк и Альфа-Банк. Газпромбанк, «Ренессанс Кредит» и «Сбер» сообщили, что не исключают корректировки условий для своих клиентов в ближайший месяц.

Регулятор потребовал от представителей отрасли с 18 апреля снизить комиссию за прием безналичных платежей в торговых точках до 1%. Именно из этого бюджета происходит финансирование кешбэков, пояснили в отрасли.

По мнению экспертов, кредитные организации при этом вряд ли полностью откажутся от бонусных программ, потому что именно они мотивируют россиян чаще пользоваться картами.

«Требование Банка России об ограничении размера эквайринговых комиссий приведет к тому, что банки будут делать программы лояльности менее привлекательными, например, расширяя число видов товаров и услуг, для которых стандартный кешбэк не начисляется. Но массового отказа банков от этих программ пока не будет», — подчеркнул управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021–2022 годах.