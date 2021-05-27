Банки начали отказывать в кредитах самозанятым россиянам

Самозанятые россияне столкнулись с проблемой получения кредита в банке. На отказы финансовых организаций фрилансеры жалуются в соцсетях и на форумах.

По словам фрилансеров, банки просят справки с места работы. А бумаги из налоговой с подтвержденным доходом даже не рассматривают, сообщила газета «Известия».

Хотя на сегодняшний день в России уже более 2,3 миллиона самозанятых граждан, девять из 12 крупных кредитных организаций не хотят предоставлять займы людям с таким статусом.

В числе банков, которым нужны справка с места работы и бумага с подтверждением доходов, оказались ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, «Открытие», ПСБ, Райффайзенбанк и Юникредитбанк.

В «Сбере», Совкомбанке и Россельхозбанке заявили, что готовы давать кредиты фрилансерам. Но для этого нужно соответствовать нескольким критериям. В частности, человек должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого не ранее чем три–шесть месяцев назад. Также для россиян с таким статусом установлены определенные лимиты по сумме. Например, в Россельхозбанке заем может быть не более 750 тысяч рублей. Однако никаких гарантий, что кредит все-таки одобрят, нет.