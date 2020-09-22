Банки начали добавлять функцию перевода зарплаты по номеру телефона

У российских компаний появилась возможность переводить денежные средства физическим лицам через систему быстрых платежей. Теперь работодатели смогут перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

Сервис переводов от компаний в адрес физлиц через СБП полномасштабно заработал в России, сообщила газета «Известия». Первым функционал реализовал «Делобанк». Использовать его можно для любых целевых переводов от компаний.

«Для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы», — пояснила директор по развитию кредитной организации Ирина Кузьмина.

По ее словам, при помощи механизма МФО смогут перечислять клиентам кредитные средства. Магазинам он дает возможность делать при необходимости возврат потраченных денег.

Другие крупные кредитные организации в ближайшие полгода тоже планируют внедрить этот сервис. Новый функционал в свои системы уже встраивают банки «Веста» (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР.

Предполагается, что в перспективе механизм полностью избавит россиян от проблемы зарплатного рабства. С ней сталкиваются, когда клиенту приходится использовать карту определенного банка, ведь на нее работодатель перечисляет зарплату.