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    18 августа 2020, 04:21

    Банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

    Валерия Шафирко

    Банки могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет. Это произойдет в том случае, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%.

    Об этом, по данным газеты «Известия», сказано в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития. Из документа также следует, что кредитным организациям придется еще и снизить или же вовсе обнулить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках.

    Такие решения банкиры объясняют только экономическими причинами. По их мнению, обеспечение МСП терминалами и стимулирование безналичной оплаты в таких условиях попросту станут убыточными. Как уточняется в материале, в Центробанке заявили, что система быстрых платежей может быть альтернативой дорогого эквайринга для торговых точек.

    В июле стало известно, что туристам в России будут возвращать часть денег, которые те потратили на отдых в родной стране. Например, если отправиться в Подмосковье с 1 октября по 20 декабря, то также можно рассчитывать на кэшбэк. При этом его сумма будет варьироваться от пяти до 15 тысяч рублей. Размер кэшбэка будет зависеть от стоимости тура.

    Новости SMI.FM