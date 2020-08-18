Банки могут обнулить кэшбэк на покупки в небольших магазинах

Банки могут отказаться от покупки и обслуживания терминалов безналичной оплаты для малого бизнеса за свой счет. Это произойдет в том случае, если правительство решится на нормативное понижение комиссии за эквайринг для МСП до 1%.

Об этом, по данным газеты «Известия», сказано в письме Ассоциации банков России в Минэкономразвития. Из документа также следует, что кредитным организациям придется еще и снизить или же вовсе обнулить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках.

Такие решения банкиры объясняют только экономическими причинами. По их мнению, обеспечение МСП терминалами и стимулирование безналичной оплаты в таких условиях попросту станут убыточными. Как уточняется в материале, в Центробанке заявили, что система быстрых платежей может быть альтернативой дорогого эквайринга для торговых точек.

В июле стало известно, что туристам в России будут возвращать часть денег, которые те потратили на отдых в родной стране. Например, если отправиться в Подмосковье с 1 октября по 20 декабря, то также можно рассчитывать на кэшбэк. При этом его сумма будет варьироваться от пяти до 15 тысяч рублей. Размер кэшбэка будет зависеть от стоимости тура.