Банки Японии приостановят транзакции со Сбербанком в долларах

С субботы, 26 марта, крупнейшие банки Японии, в том числе Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостанавливают долларовые транзакции с российским Сбербанком. Причиной стали американские санкции в отношении России. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно сообщению агентства, при совершении транзакций со Сбербанком японские финансовые учреждения пользуются корреспондентскими банками США. Поскольку с 26 марта в силу вступает запрет на осуществление любых транзакций с участием Сбербанка, то и операции с ним японской стороной являются невозможными.

Пока остается неясным, будут ли приостановлены транзакции, проводимые в других валютах. Kyodo отмечает, что ряд японских банков при осуществлении операций в иностранной валюте используют только доллары США.

25 февраля США в связи с событиями на Украине ввели очередные санкции в отношении нескольких крупнейших банков России, включая Сбербанк. Согласно новым ограничениям, все финансовые структуры США в 30-дневный срок должны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и отклонять любые транзакции с его участием.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список в отношении России и Белоруссии. Под санкции подпали еще 59 физлиц и организаций в России и шесть — в Белоруссии, а также кредитные организации: Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.