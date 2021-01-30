Банки будут разъяснять причину блокировки счетов и переводов

В субботу, 30 января, вступил в силу закон, запрещающий банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин. Это касается как юридических лиц, так и граждан.

Отказать в обслуживании теперь могут лишь при обоснованном подозрении в отмывании денег или финансировании терроризма. Решение сможет принять уполномоченный сотрудник банка, уточнило РИА «Новости».

Если таких подозрений нет, банки не смогут блокировать переводы граждан и компаний, даже если у тех нет документов, подтверждающих источник получения денег.

По мнению адвоката Виктории Рыбалко, с принятием закона «и гражданам, и юридическим лицам, и банкам будет жить легче».

При этом собеседница признает, что «данное положение на банках глобально не отразится». Кредитным организациям придется изменить контрольные процедуры, но это рабочие моменты, уверена адвокат.

«Что касается увеличения количества отмываний, то, на мой взгляд, введение в силу закона не должно привести к их увеличению», — заявила Рыбалко.

По ее словам, у банков и ЦБ «есть большое количество механизмов выявления сомнительных операций».