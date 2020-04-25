Банкам запретят блокировать счета и отказывать в обслуживании без причин

Правительство предложило запретить банкам блокировать счета без объяснения причин и отказывать добросовестным клиентам в обслуживании. В кабмине считают, что иначе обычные граждане могут лишиться доступа к своим средствам, а бизнес рискует остаться без денег.

Правительство внесло это предложение на рассмотрение депутатов Госдумы. Представлять законопроект в парламенте будет заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтет ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение», — отмечается в пояснении к предложению правительства.

Согласно законопроекту, банки не смогут заблокировать счет или отказать в операции без объяснения причин, даже если клиент не может с помощью документов подтвердить свою добросовестность.

Этим же документом предлагается сделать так, чтобы банки могли отказать в открытии счета, только если при проведении проверки появится подозрение на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.

Правительство рассмотрело документ и одобрило на заседании 23 апреля.