«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — заявил источник издания.

Авторы инициативы подготовили поправки после многочисленных жалоб заемщиков. Во время пандемии коронавируса граждане чаще обращались в финансовые организации за отсрочками по кредитам, но получали отказы. Вместо кредитных каникул банки предлагали им свои программы реструктуризации. Подобные предложения способны привести к закредитованности населения, полагают в Госдуме. Зачастую они экономически невыгодны для соотечественников.

Законопроект могут принять уже в весеннюю сессию в 2021 году. Инициативу подержали в Министерстве финансов и Банке России.

Предлагаемые поправки нацелены против необоснованных отказов в каникулах. Они обяжут кредитно-финансовые организации разъяснять заемщикам их причины. В то же время клиент получит право обжаловать действия кредитора в досудебном порядке. Все это обяжет банки более ответственно относиться к обращениям за кредитными каникулами, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Центробанк ранее рекомендовал кредиторам называть причины отказов в каникулах, но ряд банков продолжает игнорировать рекомендации регулятора.