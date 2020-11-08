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    08 ноября 2020, 15:18

    Банкам ужесточат условия для кредитных каникул — РБК

    Алена Макаренко

    Требования к банкам при рассмотрении перевода потребителей на кредитные каникулы необходимо ужесточить. С таким предложением выступили в Госдуме России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на анонимного представителя регулятора.
    Банкам ужесточат условия для кредитных каникул — РБК

    «Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — заявил источник издания.

    Авторы инициативы подготовили поправки после многочисленных жалоб заемщиков. Во время пандемии коронавируса граждане чаще обращались в финансовые организации за отсрочками по кредитам, но получали отказы. Вместо кредитных каникул банки предлагали им свои программы реструктуризации. Подобные предложения способны привести к закредитованности населения, полагают в Госдуме. Зачастую они экономически невыгодны для соотечественников.

    Законопроект могут принять уже в весеннюю сессию в 2021 году. Инициативу подержали в Министерстве финансов и Банке России.

    Предлагаемые поправки нацелены против необоснованных отказов в каникулах. Они обяжут кредитно-финансовые организации разъяснять заемщикам их причины. В то же время клиент получит право обжаловать действия кредитора в досудебном порядке. Все это обяжет банки более ответственно относиться к обращениям за кредитными каникулами, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Центробанк ранее рекомендовал кредиторам называть причины отказов в каникулах, но ряд банков продолжает игнорировать рекомендации регулятора.