Банкам России разрешили использовать показатели прошлого года для оценки кредитных рисков

Оценку кредитных рисков российских банков проведут по показателям прошлого года. Такое решение на последнем заседании принял совет директоров Центрального банка. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Кредитный риск — это возможность потерь банка, если заемщик не может выполнить свои обязательства по погашению процентов и основной суммы долга, что скажется на капитализации кредитного учреждения, которая имеет предельный лимит.

В условиях, когда правительство России разрешило не раскрывать информацию по эмитентам ценных бумаг ЦБ считает возможным отказаться от применения мер к банкам по оценке их капитализации и оценке кредитных рисков.

Для предоставления информации для оценки банки могут предоставить отчеты от контрагентов, полученных не ранее чем 30 ноября 2021 года. Эта же норма распространяется на отчетности компаний-эмитентов, полученных не ранее чем 30 июня 2021 года.

При этом Центробанк рекомендовал кредиторам при использовании такой отчетности учитывать актуальную информацию о финансовом положении заемщиков.