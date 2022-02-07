Банки начнут сильнее контролировать транзакции клиентов с конца ноября. Рекомендации выпустил Центробанк, написали «Известия».

Для того чтобы пресекать нелегальные переводы средств, ЦБ посоветовал банкам обращать внимание на те счета, по которым операции проводятся с «большим количеством граждан». За большое количество при этом можно считать больше 10 разных граждан в день, свыше 50 в месяц. Больше 30 транзакций в день тоже могут стать поводом для подозрений.

Как только такие операции выявляются, банкам рекомендуют изучить их внимательнее — на предмет легализации преступных доходов или отправки денег террористам. Если основания будут достаточными, транзакции можно заблокировать.

В ЦБ СМИ заверили, что тотально контролировать операции физлиц не будут. Такие меры, по словам представителей организации, коснутся только отдельных зон риска. В то же время в крупных российских банках заявили, что уже применяют рекомендации ЦБ на практике. Однако некоторые эксперты полагают, что повсеместное ужесточение контроля может увеличить количество отказов законопослушным клиентам.