Банкам разрешат вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц по особым правилам. Об этом сообщило РБК со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития законопроект.

Подлинность документа РБК подтвердил участвующий в обсуждении источник. Поправки разработаны для «снижения концентрации средств в валюте» в банках. Из пакета документов к проекту следует, что поправки, о которых идет речь, поддержали в Минфине и ЦБ.

Они разрабатывались «при активном участии» Центробанка, отметил представитель регулятора. Поправки, в случае принятия, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

«Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики», — привело издание слова своего источника.

Собеседник издания также отметил, что при этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, которые возникли из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу.

В конце мая ЦБ допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц. При этом возможность введения отрицательных ставок по вкладам физических лиц, как тогда отмечалось, не обсуждалась. На курс рубля введение отрицательных ставок никак не повлияет, рассказывал в беседе с «Известиями» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.