Банк «Возрождение» запустил на своем сайте сервис погашения кредитов картами любого банка

Банк «Возрождение» запустил новый сервис погашения кредитов — на сайте банка можно проводить платежи по кредиту картами любых других российских банков в режиме 24/7.

«Введение сервиса платежей по кредитам картами любых банков на нашем сайте в сочетании с уже действующим широким функционалом интернет-банка и мобильного приложения „Возрождения“ позволяют перевести в онлайн практически все текущие финансовые потребности клиентов, — сообщила заместитель председателя правления банка „Возрождение“ Наталья Шабунина. — Что особенно актуально сейчас, в условиях пандемии и самоизоляции, когда необходимо свести к минимуму посещение любых общественных мест».

Для внесения платежа необходимо воспользоваться разделом «Оплата кредита онлайн», который размещен на главной странице сайта банка. В открывшемся поле нужно ввести номер счета, на который производится зачисление денежных средств для оплаты кредита, ФИО, указать адрес электронной почты и вносимую сумму. Сервис автоматически, в режиме реального времени, производит проверку реквизитов, заполняемых клиентом. Это позволяет полностью исключить возможные ошибки при зачислении средств.

Далее необходимо ввести номер банковской карты, с которой будет произведен платеж. Это могут быть как карты платежных систем Visa, Mastercard, «Мир» банка «Возрождение», так и карты других банков РФ. Комиссия за осуществление платежа составляет 1% от суммы перевода + 30 рублей.